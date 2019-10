Greven -

In zwei unterschiedlichen Fällen hat die Polizei Steinfurt am Donnerstag Öffentlichkeitsfahndungen herausgegeben. In einem Fall sucht sie einen jungen Mann wegen räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt in Greven. In einem anderen Fall soll ein Unbekannter einen Senior aus Greven um 25.000 Euro betrogen haben.