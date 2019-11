Reckenfeld -

Unter der Leitung der amtierenden Vorsitzenden Anika Stöcker fand jetzt die Mitgliederversammlung der CDU Reckenfeld statt. In ihrem Rechenschaftsbericht ging Anika Stöcker auf die Entwicklungen in Reckenfeld ein sowie auf die bereits erreichten und die noch zu verfolgenden Ziele der CDU in ihrer Amtszeit, heißt es in einer Pressemitteilung.