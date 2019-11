Wurfobjekt aus fahrendem Zug verletzt Kind

Der Müller-Reisezug stand still. Über fünf Stunden warteten 500 Reisende am Freitag im Grevener Bahnhof, weil bei der Durchfahrt eines roten Partyzuges im Bahnhof Kamen ein Kind durch einen Gegenstand schwer verletzt wurde, den jemand aus einem fahrenden Waggon geworfen hatte.

„Wir haben das in 50 Jahren Freizeitreisen noch nicht erlebt“, sagte ein Vertreter des münsterischen Reiseveranstalters, der regelmäßig Fahrgäste in Partylaune nach Norderney bringt.

Ferienzug wird von der Polizei inspiziert 1/12 Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Der Partyzug war am Freitag in Köln gestartet, gegen 10.50 Uhr kam es auf dem Bahnhof in Kamen zu dem gefährlichen Zwischenfall.

Noch am Freitagabend konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Dortmund nicht bestätigen, dass es sich bei dem Wurfobjekt um eine Glasflasche gehandelt hat. Das schwer verletzte Kind werde, hieß es, werde in einer Klinik behandelt.

Polizei ermittelt wegen Unfall in Kamen

Der Reisezug wurde nach dem Vorfall im 60 Kilometer entfernten Grevener Bahnhof angehalten. Über 100 Polizeibeamte nahmen dort die Ermittlungen auf. Da sich der mutmaßliche Flaschenwerfer nicht zu erkennen gab, wurde von jedem einzelnen Reisenden ein Foto gemacht. In den engen Gängen sah man teilweise alkoholisierte Partyreisende, die mit Polizei-Handys abgelichtet wurden. Erst am Abend konnte der Zug seine Fahrt wieder aufnehmen.