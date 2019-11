Sechs Millionen für die Grundschule

Deutlich wurde: Der Bau der Mensa und zusätzlicher Fachräume wird deutlich teurer als geplant. „Musikraum und Instrumentenlager waren in der ursprünglichen Planung noch nicht vorgesehen“, sagte Aloys Wilpsbäumer (TBG). Ergebnis der Kostenermittlung anhand aktueller Marktpreise: 3,69 Millionen Euro. Sanierung und Umbau kosten weitere 2,45 Millionen Euro, so dass insgesamt 6,14 Millionen Euro für die Grundschule ausgegeben werden müssen. Hier die Liste der ausstehenden Projekte in Greven:

► Kläranlage, Umbau Zulaufbauwerk, Baujahr 2020, 300 000 Euro

► Kläranlage, Erneuerung Gasbehälter, Baujahr 2020 bis 2021, 400 000 Euro

► Overmannstraße, dritte Spitzenlastpumpe, Baujahr 2020, 150 000 Euro

► Kerkstiege, Optimierung der Betriebssicherheit, Baujahr 2020, 1,25 Millionen Euro

► Mühlenstraße, Sanierung des Trennsystems, Baujahr 2020 bis 2021, 1,2 Millionen Euro

► Mühlenstraße, Erneuerung der Ablaufleitung, Baujahr 2020 bis 2021, 500 000 Euro

► Albachten Esch, Sanierung der Kanalisation, Baujahr 2020 bis 2022, 1,1 Millionen Euro

► Ausbau Kanalstraße, Baujahr 2020 bis 2021, 1,36 Millionen Euro

► Ausbau Mühlenstraße, Baujahr 2020 bis 2021, 1,85 Millionen Euro

► Ausbau Hansaring zwischen Barkenstraße und Grüner Weg, Baujahr 2020 bis 2021, 510 000 Euro

► Aldruper Brink, Südlicher Bahnübergang, Baujahr 2020, 75 000 Euro

► Ausbau Overmann­straße vom Siedlungsweg bis Rönne, Baujahr 2020, 250 000 Euro

► Umbau L555/L587, Baujahr 2020, 45 000 Euro

► Erschließung Sportplatz Wittler Damm, Baujahr 2020, 75 000 Euro

► Umbau Bahnübergang Het Nieland / Gutenbergstraße, Baujahr 2020, 15 000 Euro

► Radweg K55 bis Fuestruper Straße, Baujahr 2020, städtischer Anteil 60 000 Euro

► Gesamtschule Mensa, abgeschlossen 11/2019, 5,1 Million Euro

► Mensa und Erweiterung Martini-Grundschule, abgeschlossen 4/2020, 2,6 Millionen Euro

► Aufstockung Mariengrundschule, abgeschlossen 12/2019, 1,01 Millionen Euro

► Mariengrundschule Brandschutz, Baujahr 2020, 275 000 Euro

► Gesamtschule Umbau und Erweiterung, abgeschlossen 2. Quartal 2020, 7,65 Millionen Euro

► Erich-Kästner-Grundschule Mensa, Baujahr 2020/2021, 3,69 Millionen Euro

► Erich-Kästner-Grundschule Sanierung und Umbau, Baujahr 2021 bis 2022, 2,45 Millionen Euro

► Feuerwehrgerätehaus Gimbte, Baujahr 2021 bis 2024

► Kindergarten Gimbte, Baujahr 2021 bis 2024

► Parkhaus an der Martinischule Betonsanierung, Baujahr 2020, 500 000 Euro

► Parkhäuser an der Martinischule und Biederlackstraße LED-Beleuchtung, Baujahr 2020, 170 000 Euro

► Gymnasium WC Sanierung Gebäude Ost, Baujahr 2020, 160 000 Euro

► Rönnesporthalle Technische Grundausstattung und Brandschutz, Baujahr voraussichtlich 2021 bis 2022, mehr als eine Millionen Euro

► Wertstoffhof, Inbetriebnahme 2. Januar 2020, 1,65 millionen Euro

► Umsiedlung Baubetriebshof, Baubeginn voraussichtlich erstes Quartal 2021, 5,8 Millionen Euro

► Offene Punkte: Ergebnis der Schulentwicklungsplanung (eventuell Neubau einer Schule), Bedarf Sporthallen (eventuell Neubau einer Sporthalle), Entwicklung Rathaus (Sanierung und Neubau 2. Rathaus mindestens 21 Millionen Euro).