Falsche Emmchens und ganz viel Qualm

Das waren noch Zeiten vor 25 Jahren. Man stelle sich vor: Die Rönnesporthalle voll besetzt mit Menschen, die es geschafft haben, Karten für die Sportgala zu ergattern (was damals nicht so einfach war). Vorne läuft das Showprogramm, vorher werden die Sportler des Jahres geehrt, und an allen Tischen wird gequalmt bis die Aschenbecher platzen. Ja, wirklich, man kann es sich kaum vorstellen, früher durften die Raucher selbst bei einer dem Sport verschriebenen Veranstaltung in einer Sporthalle rauchen. Heutzutage unvorstellbar, aber auch damals waren nicht alle wirklich amused. In einem Leserbrief beklagte sich ein Besucher der Sportgala, dass er vor lauter Qualm nichts gesehen habe. Unfassbar. Tja, und als Krönung mussten dann einige Besucher frierend nach Hause gehen. Ein oder mehrere Ganoven hatten Gefallen an diversen Lederjacken gefunden, die unbeaufsichtigt an der Garderobe hingen. Hoffentlich haben sich die Raucher nicht auch noch erkältet . . .