Feiern hinterm Schlagbaum

Die Ossi-Party, genau auf den Tag 30 Jahre nach dem Mauerfall , wurde von Ilona und Frank Weigelt sowie Reinhard Schewe, der den Grenzer gab, organisiert und war bereits vor Wochen ausverkauft und ein voller Erfolg. „Sagenhaft was uns hier geboten wurde“, schwärmt Paul Hunke aus Greven.

Ossi-Party im Deutschen Haus 1/116 Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

Foto: Rosemarie Bechtel

So sehen das auch alle an-deren Gäste, die einfach nur begeistert sind und sich mitreißen lassen. Dazu trug neben dem guten und reichlichen Essen auch maßgeblich Uwe Alsleben als DJ und musikalischer Mitorganisator bei. Hits diverser DDR-Bands aber auch Westmusik aus der Zeit, als die Mauer noch stand, liefen ohne Pause.

Die originell dekorierten Tische bogen sich unter den leckeren, DDR-typischen Speisen. Wirt Michael Hillmann hatte mit Soljanka und DDR Schnitzel (panierte Jagdwurst), original Thüringer Bratwurst und was sonst dazu gehört aufgetischt. „Es war für ihn gar nicht so einfach an manche original Zutaten zu kommen“, so Ilona Weigel, die wie ihre Mitstreiter aus der DDR kommt.

Sie eröffnet die Party. „In 30 Jahren ist jeder seinen Weg gegangen, Meine FDJ-Bluse ist im Laufe der Jahre enger geworden, aber heute wird sie noch einmal getragen. Wir wurden gefragt, ob wir noch einmal so eine Party organisieren. Dazu muss ich sagen „Nein“. 30 Jahre Mauerfall gibt es nur einmal, und das heute soll etwas Besonderes hier im Ort bleiben“. Im Saal sitzen neben „Wessis“ auch viele, die aus der ehemaligen DDR stammen. Ein paar sind zu diesem Anlass extra hierher gereist. Manche haben sich, passende Kleidung besorgt, was das Bild in den Reihen bunter macht. Bevor das Essen von den jungen Servicekräften im passenden Outfit in bunten Kitteln serviert wird, läutete DJ Uwe mit Originalsprachaufnahmen von Schabowski am 11. November 89 die Feier ein.

Als alle satt sind, legt der DJ auf: „Wenn Träume sterben“ und „Das Buch“, Karat mit „Über Sieben Brücken“, City mit „Am Fenster“ und viele andere Hits, zu denen früher in der DDR und am Samstag dann auch in Reckenfeld die Tanzfläche füllten. Zwischendurch sollten die Gäste Übersetzer für sächsisch spielen. Da kamen selbst gebürtige Sachsen an ihr Grenzen.

DJ Uwe gibt an diesem Abend seinen offiziellen Abschied, bevor er seine Musikkiste schließt. „Das habe ich meiner Frau versprochen. Vierzig Jahre hat sie zu Hause die Möbel „gehütet“ während ich Musik gemacht habe“, sagt er gerührt und überrascht sie mit 40 roten Rosen.

Zu später Stunde, und nachdem viele Ost- und auch Westhits von damals gespielt waren, greift er zur Gitarre und singt die Ostrockhymne von Hardy und Heros. „Im Osten geboren, verrückt und verschworen, hat manchen geschockt, auch bei uns hat`s ge-rockt….“ Und dann alle im Chor: „Oho, oho, es war eine wilde Zeit…“