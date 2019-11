Verbales Scharmützel endet mit friedlichem Remis

Und die KG? Ist immerhin schon 66 Jahre alt. Der Rathauschef nahm es mit einem Lächeln zur Kenntnis und setzte zum spontanen Konter an. „Gleich alt? Ich sehe aber viel besser aus“, sagte er den Karnevalisten, die angeführt vom neuen Präsidenten Guido Lake ins Rathaus gekommen waren, um – na klar – sich ein verbales Scharmützel mit dem Verwaltungschef zu liefern, dabei das eine oder andere Kaltgetränk zu verköstigen und den närrischen Anker zu setzen. Er ist für Besucher das untrügliche Zeichen dafür, dass das Haus fest in Narrenhand ist.

Das Spektakel wurde begleitet von stimmungsvoller Musik, die den eher ruhigen Alltag im Haus durchbrach.

Im Foyer wurden Gäste, auf Einlass im Bürgerbüro wartend, Augen- und Ohrenzeuge. Manche von ihnen nahmen es eher mürrisch zur Kenntnis, andere hatten immerhin ein Lächeln auf den Lippen, andere schunkelten gar spontan mit oder stimmten ein.

Üblich ist, dass der Bürgermeister beim Karnevalsauftakt Prüfungen über sich ergehen lassen muss. Am Montag waren die Narren jedoch gnädig und beließen es bei einigen Quizfragen. Etwa zu den Besonderheiten des aktuellen Prinzenpaares. Dieses sei – anders als die meisten zuvor – miteinander verheiratet. „Noch“ wie Vennemeyer schelmisch folgen ließ. Prinz Christian I. und Püntemariechen Manuela nahmen es mit Humor. Im Übrigen, besänftigte Vennemeyer sie, hätten sie die KG Emspünte in der Session „super vertreten“.

11.11. - Karnevalsauftakt in Greven und Reckenfeld 2019

Besonders sattelfest erwies sich Quiz-Teilnehmer Vennemeyer bei Fragen rund um „seinen“ Verein FC St. Pauli. Dass deren höchster Sieg 10:2 ausgefallen war und der Gegner in den 70ern Wolfsburg hieß, schüttelte er sich scheinbar mühelos aus dem Ärmel. Kein Wunder, weilte er doch neulich noch im Stadion in Wolfsburg, wo eine Tafel an das historische Ergebnis erinnert.

Als Preis für die gar nicht mal so schlecht beantworteten Fragen und angesichts des runden Geburtstages zauberte KG-Präsident Lake ein Präsent aus der Sakko-Tasche, das Vennemeyer tatsächlich kurz verstummen ließ: VIP-Ticktes für eine Heimpartie des FC St. Pauli. „Dann nehme ich dich mit und Du bekommt meine Stehplatzkarten“, lud Vennemeyer Lake ein.