Sie sind ja sowas von blau. Mimi und Motte haben den Schalk im Nacken. Olinda Marinhoe e Campos, so Mimis bürgerlicher Name, quasi schon durch die Genetik: „Meine Mutter war auch eine Clownin.“ Die Klinikclowns sind im CMS Pflegewohnstift unterwegs. Gepunktete Röcke, bunte Kettchen, rote Nasen und knatschblaue Jacken. Wenn sie im Esszimmer singen, dann geht der Puls der Bewohnerinnen hoch.

Einmal im Monat freuen sich die Bewohner des Pflegewohnstifts auf den Besuch der Clowninnen, die für den gemeinnützigen Verein „Klinikclowns im Kreis Steinfurt“ gerne nach Greven kommen. Das sehr erfolgreiche Projekt konnte dank der finanziellen Unterstützung der Kreissparkasse Steinfurt und dem CMS Förderverein auch im diesem Jahr fortgeführt werden.

„Einmal am Tag mehr lächeln und für einen Moment glücklich sein“, das ist das Ziel von Marinho e Campo und ihrer Kollegin Isabel Motte, die gebürtig aus Lima kommt und in Köln aufgewachsen ist. Am Nabel des Karnevals.

Der CMS-Förderverein, erklärt Vorsitzender Andreas Pielage, möchte den Wohlfühlfaktor der Bewohner optimieren.

Projekte wie die Klinikclowns, Musikveranstaltungen, Naturvorträge und der Erwerb von „Hochbeeten für drinnen und draußen oder die mobile Kegelbahn machen das Leben im Stift bunter.