DJ Uwe Alsleben begleitete sich bei der Party selbst auf einer bunt dekorierten Gitarre, als er die Ostrockhymne „Im Osten geboren“ von der Band „Hardy und Heroes“ live spielte. Dann die Überraschung: „Ich versteigere diese Gitarre. Der Erlös soll an das Haus Hannah in Emsdetten gehen.“ Bei 100 Euro gab es den Zuschlag für Karsten Pasterny. Zu früh, wie einige Gäste riefen. „Ihr könnt ja noch etwas dazu spenden“, so die Aufforderung. Die Gäste, zu diesem Zeitpunkt waren noch rund 80 von vorher 120 anwesend, spendeten schnell und reichlich. 200 Euro blieben aus dem Eintrittsgeld übrig. „Wir haben 600 Euro“, jubelte Ilona Weigel . Wirt Michael Hillmann legte 100 Euro drauf. Einen Tag später dann die endgültige Abrechnung: 765 Euro.

Am gestrigen Donnerstag wurde die Spende im Haus Hannah an Michael Kreft überreicht. „Danke für die tolle Idee. Für unser Team ist das eine Würdigung ihrer Arbeit. Daraus schöpfen wir alle neue Kraft.“

Mit dabei war auch Ka-thrin David, bis vor kurzem noch Mitarbeiterin im Haus Hannah und dem Haus immer noch sehr verbunden. „Eine Kollegin und ich waren bei der Ossi-Party mit dabei. Es war einfach toll. Wir kommen beide aus dem Osten und waren gespannt, wie es läuft“.

„Wir sind glücklich, dass wir so viel Geld zusammenbekommen haben. Wir kamen beide 1991 aus dem Osten hierher. Bei der Planung der Party hofften wir, dass etwas Geld übrig bleibt. Dass es so viel wurde, freut uns besonders“, erklärten Ilona Weigel und ihr Mann Frank bei der Spendenübergabe.