Nach der erfolgreichen Teilnahme am Auswahlverfahren erhielt die Schule bei der diesjährigen MINT-Schulleitertagung jetzt in Dresden in einer Feierstunde eine entsprechende Urkunde und eine Plakette.

Ab sofort kann das Gymnasium seinen Schülerinnen und Schülern für besondere Anstrengungen in den mathematisch-naturwissenschaftlich-informationstechnischen und technischen Fächern (MINT) zum Ende ihrer Schullaufbahn ein MINT-Zertifikat ausstellen – auch rückwirkend für Absolventen des Jahres 2019, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Neben dem bilingualen Abitur und dem Certilingua-Sprachzertifikat ist dies die dritte Zusatzqualifikation, die wir über Schulabschlüsse hinaus vergeben können“, freut sich Schulleiter Dr. Volker Krobisch.

Grundlage dafür ist die Teilnahme an den entsprechenden Angeboten der Schule – von NaWi-Plus in den Jahrgangsstufe 5-7, über die verschiedenen Wahlpflicht- und AG-Angebote in der Mittelstufe, bis hin zu den naturwissenschaftlichen Leistungskursen und Wettbewerbsteilnahmen in der Oberstufe.

Abiturienten können sich mit der MINT-Qualifikation um eines der begehrten MINT-Stipendien bewerben, die jährlich vergeben werden.

Außerdem wird für sie der Zugang zu naturwissenschaftlichen Studiengängen und Ausbildungsplätzen in Unternehmen erleichtert.

Bundesweit gibt es nun 325 Schulen im MINT-Excellence Netzwerk, fast ausschließlich Gymnasien. Das sind laut Netzwerk rund vier Prozent der weiterführenden Schulen in Deutschland.