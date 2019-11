Für einen Spediteur ist an einem Lkw vor allem eins wichtig: kurze Standzeiten. Die Voraussetzungen hierfür schaffen Männer wie Peter Borgmann . Der 59-jährige Kfz-Meister aus Reckenfeld sorgt seit 35 Jahren dafür, dass der Fuhrpark der „Greiwing logistics for you GmbH“ am Standort in Greven jederzeit einsatzbereit ist. Für seine langjährigen Dienste wurde er nun von der Geschäftsführung geehrt.

„Die Technik moderner Lkw ist überaus komplex und anspruchsvoll. Deshalb brauchen wir in unseren Werkstätten Mitarbeiter wie Peter Borgmann: fachlich über jeden Zweifel erhaben und immer mit Herzblut bei der Sache“, sagt Roland Greiwing , Geschäftsführender Gesellschafter.

Zu dem Logistikdienstleister mit Sitz in Greven stieß Borgmann 1984 nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Das Unternehmen war zu diesem Zeitpunkt noch in Sprakel ansässig. Als Greiwing 1990 dann nach Greven umzog, war Borgmann maßgeblich am Aufbau der Werkstatt beteiligt. An-schließend widmete er sich seiner persönlichen Weiterbildung und legte 2001 seine Meisterstprüfung ab.

Bei Kollegen, Mitarbeitern und Vorgesetzen hatte sich Borgmann da längst den Ruf eines kompetenten, ruhigen und stets freundlichen Machers erworben. So kam seine Ernennung zum Werkstattleiter in Greven im Jahr 1998 nicht überraschend. Dort ist der Reckenfelder heute auch für die Ausbildung der Greiwing-Auszubildenden zum Kfz-Mechatroniker zuständig. Zudem ist er Mitglied des Prüfungsausschusses der Handwerkskammer. „Mitarbeiter wie Peter Borgmann sind für jedes Unternehmen ein Glücksfall“, so Greiwing.