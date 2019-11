Marienfriedweg: Keine Pflasterung

Über den Zustand des Weges gibt es seit Jahren Diskussionen. Zeitweise war auch eine komplette Asphaltierung des Weges im Gespräch, um Senioren der nahen Pflegeeinrichtungen und anderen Menschen, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, die Nutzung des Weges, der auch zum Ententeich führt, zu erleichtern. Da auch immer mal wieder Autos (verbotswidrig) auf dem Weg unterwegs waren, wurde die Durchfahrt mit Pollern an beiden Enden des Weges gesperrt. Die Stadt sagte zu, den Weg, der mit einer so genannten wassergebundenen Decke (feiner Schotter) ausgestattet ist, regelmäßig in Ordnung zu bringen. Er sei so auch bei etwas schlechterem Wetter wie jetzt im Herbst durchaus nutzbar.

Nun also dennoch ein neuer Vorstoß: die halbseitige Pflasterung. Franz-Josef Holthaus ( CDU ) erläuterte im Ausschuss den Ansatz der Christdemokraten. Ja, das Thema sei nicht neu. Aber man sei angesichts der vielen Pflastersteine auf der Emsdettener Landstraße, die nun ausgebaut würden, auf die Idee gekommen, ob diese nicht sinnvoll am Marienfriedweg wiederverwendet werden könnten. Pflastere man einen bis zu 1,20 Meter brieten Streifen, so helfe dies Menschen mit Rollatoren, andererseits bleibe der restliche Teil des Weges offen, so dass Regen gut versickern könne. „Wobei die ganze Geschichte, wo kein Autoverkehr mehr stattfindet, nicht mehr ganz so dramatisch ist“, räumte Holthaus ein. „Wir wollen das auch nicht mit Gewalt verlangen und fordern. Es ist eine Idee. Da kann man drüber reden, da muss man nicht drüber streiten. Wir lassen uns da auch gerne eines besseren belehren, da haben wir keine Problem mit.“

Für die Stadt bekräftigte André Kintrup: „Die Ansicht der Stadt hat sich da nicht signifikant geändert.“ Es mache aus Sicht der Verwaltung aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen „überhaupt keinen Sinn, den Weg zu pflastern oder zu asphaltieren“. Er sei auch so gut nutzbar. Die alten Steine der Emsdettener Landstraße würden im Übrigen zu Schotter verarbeitet und im Untergrund der Straße wiederverwertet. Und noch etwas: Durch eine halbseitige Pflasterung entstehe eine Kante, die unterspült werden könnte. So schaffe man neue Unfallgefahr.

Fritz Hesse (SPD) ist mit dem jetzigen Zustand des Weges dank der Maßnahmen der Stadt durchaus zufrieden.

Und ratfatz war das Ansinnen der CDU vom Tisch. Aufgrund der Gegenargumente verzichtete die Fraktion darauf, über ihren Antrag abstimmen zu lassen. „Jetzt haben wir uns halt auch in diese Endlosschleife eingetragen“, nahm es Holthaus mit Humor.