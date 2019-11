Auf der Strecke zwischen Rheine und Münster verkehren hauptsächlich Züge der Eurobahn . „Die meisten Störungen an Fahrkartenautomaten sind Softwarestörungen, die aus der Ferne schnell behoben werden können“, erklärt eine Sprecherin, „Zerstörungen an den Automaten, wie in diesem Fall, dauern in ihrer Reparatur etwas länger.“ Erfreulicherweise habe man vom „Vertriebsdienstleister DB Vertrieb erfahren, dass der Automat in Greven „zeitnah ausgetauscht wird“.

Wichtig für die Fahrgäste: Wer an einem Bahnhof einsteigen wo der Fahrkartenautomat beschädigt ist, kann eine Fahrkarte online kaufen. Tickets können über die WestfalenTarif-App oder die DB-App erworben werden. Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, eine Fahrkarte im Zug zu kaufen. Dafür sollten sich die Fahrgäste bitte umgehend an die Kundenbetreuer im Zug wenden und auf den defekten Automaten hinweisen.

„Leider können wir keine allgemeine Reparationsdauer nennen, da es immer darauf ankommt, welches Teil des Automaten beschädigt wurde und wie lange die Lieferdauer für das Ersatzteil ist“, teilt die Eurobahn mit.

Generell freue sich das Unternehmen über Mitteilungen von Fahrgästen, wenn Störungen an Automaten auftreten.

Diese können auch per Kontaktformular auf der Homepage www.eurobahn.de/kontakt/ gemeldet werden.