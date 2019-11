Die Schulveranstaltung der besonderen Art durften die Kinder der Klasse 4b der Marien-Grundschule in Begleitung ihrer Lehrerinnen Birgit Schulte-Altedorneburg und Verena Mertensmeier sowie einiger Eltern in der Nacht von Freitag auf Samstag erleben. Bepackt mit Luftmatratze und Schlafsack wurden die Schüler zu später Stunde von den Bibliotheksmitarbeiterinnen Anja Drilling und Tatjana Brunckhorst begrüßt.

Aufgeregt freuten sich alle auf das spannende Programm, welches sie in der Nacht erwarten sollte. Gestartet wurde mit einem so genannten Biparcours, einer Tablet-Rallye durch die gesamte Bibliothek. Nachdem sich die Kinder bei einem nächtlichen Picknick wieder gestärkt hatten, machten sie sich gegen Mitternacht auf zur Nachtwanderung, bevor sie sich schließlich mit ihren Taschenlampen und jeder Menge Büchern in die Schlafsäcke verkrümeln durften.

Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden die ziemlich müden aber dennoch gut gelaunten Viertklässler von ihren Eltern abgeholt.

Eine Gruppe Mädchen war so begeistert: „Am liebsten möchten wir nächsten Freitag wieder hier schlafen.“ Und ein beteiligter Vater kommentierte: „Hat Spaß gemacht, Nachtruhe zwischen drei und fünf Uhr wurde eingehalten. Warum der Sohn fitter ist als der Vater, muss ich noch herausfinden.“