Vom 9. bis 20. November wurden durch unbekannte Täter entlang der DB Strecke Münster – Rheine an den Bahnhöfen Münster Zentrum Nord, Reckenfeld, Sprakel, Greven und Emsdetten Fahrausweisautomaten der Deutschen Bahn AG und der Westfalenbahn aufgebrochen. Der Gesamtsachschaden der massiv beschädigten Fahrausweisautomaten wird derzeit auf 70 000 Euro geschätzt, teilt die Bahnpolizei mit. Die Bundespolizei fragt nun: Wer hat in dieser Zeit an den Bahnhöfen ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter ✆ 0 800 6 888 000 (kostenfrei) an.