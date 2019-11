Festnahmen, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt , habe es in Greven aber nicht gegeben. Bei der Polizeiaktion ging es um die Vorwürfe des Schleusung, illegaler Beschäftigung und hinterzogener Sozialversicherungsbeiträge. Es sollen allein 1,9 Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt worden sein. Mitarbeiterinnen aus Vietnam seien ohne Arbeitserlaubnis eingesetzt und in „schlichten“ Wohnungen untergebracht worden sein. 16 Personen wurden verhaftet. Das Nagelstudio in Greven war gestern geschlossen, im Fenster hängt dort das Plakat zur Neueröffnung im Jahr 2017.