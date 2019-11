Jetzt zogen diejenigen Bilanz, die das Ferienprogramm der Stadt stemmen: Die Teamleiter und Teamer der Abenteuerkiste. Bei ihrer dreitägigen Klausur in Münster nahmen sie die Ferienkiste genau unter die Lupe und schmiedeten Pläne für das kommende Jahr. Das Fazit: Nicht nur bei den Kindern ist die Ferienkiste gefragter denn je.

Auch bei den jugendlichen Betreuern steht das Angebot hoch im Kurs. Was auch daran liegen dürfte, dass die Teamer das Angebot eigenverantwortlich planen und durchführen.

Der Kinderbauernhof Wigger war in den Oster- und Sommerferien wie in den Jahren zuvor ganz besonders beliebter Anlaufpunkt der Ferienkiste. In den Herbstferien fand die Ganztagesbetreuung zum ersten Mal in der Rönnesporthalle statt. Überdies ging es in den Sommerferien drei Wochen lang in die Lüneburger Heide zum Zelten.

Für die Ferienkiste im Einsatz waren in diesem Jahr etwa 70 Jugendliche und junge Erwachsene. Sie treffen sich regelmäßig, planen die Einsätze und besuchen Schulungen. Das Wochenende in Münster diente zur Auswertung. Im Mittelpunkt der Klausur standen diesmal Fragen rund um die Teamorganisation und der Umgang mit den Kindern. Die Jugendlichen entwickelten in Münster einen Leitfaden, der beim Umgang mit Konflikten helfen soll. Außerdem kam das Abschlussfest auf den Prüfstand und neue Ideen auf den Tisch.

Und schließlich waren auch der Panda, die Giraffe, der Fuchs und der Affe ein Thema. Obwohl sich die vier Maskottchen der Ferienkiste längst im verdienten Winterschlaf befinden, machten sich die Teamer Gedanken, welche neuen Aufgaben die bei den Kindern beliebten Tiere im kommenden Jahr übernehmen.

Am kommenden Donnerstag (17 Uhr) berichtet das Ferienkistenteam im Jugendhilfeausschuss. Thema ist auch ein neues Anmeldesystem, das kürzere Bearbeitungszeiten verheißt. Ebenfalls kommt zur Sprache, die Platzkapazitäten auszuweiten auf dann 1500. Gut möglich, dass 2020 ein neues Rekordjahr wird.

abenteuerkiste.de