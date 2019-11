Dorfläden sind wieder im Kommen, da diese die Lebensqualität vor Ort erhöhen und Versorgungslücken auch in Gimbte schließen. Ein Dorfladen dient natürlich in erster Linie der Nahversorgung, ist darüber hinaus aber auch ein Ort der Begegnung, er macht ein Dorf attraktiver und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Um dieses Projekt mit einem kleinen Café nun auch in Gimbte zu realisieren, wird nach Rücksprache mit dem Investor und dessen vor Ort beheimateten Architekten, der Standort der Gaststätte „Deutscher Herd“ beplant.

Wenn sich nunmehr aus den zuversichtlichen Planungen konkrete Handlungsergebnisse erzielen lassen, so steht einem Dorfladen in Gimbte ab dem Spätsommer 2020 nichts mehr im Wege.

Der Arbeitskreis Dorfladen trifft sich nunmehr seit dem letzten Winter regelmäßig um ein Konzept zu erarbeiten. Hierbei wird dieser durch Wolfgang Gröll unterstützt, welcher bundesweit schon viele Dorfläden auf den Weg gebracht hat. Weitere Unterstützung kommt durch die Gesellschaft „Wertarbeit“ des Kreis Steinfurt, hier insbesondere durch Benjamin Beinecke. Gute Resonanz fand bereits der Dorfladenaktionstag im September und die Zeichnung der Absichtserklärungen, bei denen immerhin bis heute 22 500 Euro gezeichnet wurden.

Am 14. Januar wird es um 19 Uhr eine Gründungsversammlung für die „Dorfladen-Gesellschaft“ im Hotel Schraeder geben. Die Initiatoren hoffen auf eine rege Teilnahme der Gimbter Bürger, so dass der Dorfladen Realität werden kann.