Alle Kinder von drei bis fünf Jahren sind eingeladen, kleine Köstlichkeiten zu zaubern in der Weihnachtsbäckerei am Samstag, 30. November, um 10 Uhr. Dazu einfach Schürze mitbringen, rät das MGH in einer Presseinfo. Anmeldung ebendort unter ✆ 0 25 74/666 oder per Mail mgh@kolping-saerbek.de.