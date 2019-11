Seit März 2018 hatte die Kirchengemeinde um Spenden für den dringend notwendigen Außenanstrich der Evangelischen Kirche geworben: Alle Grevener waren damals aufgefordert, für die Sanierung zu spenden unter dem Motto „Farbe bekennen für unsere Kirche“. Spenden in Höhe von 65 000 Euro waren nötig, um die Außensanierung voranzubringen: Mit der Unterstützung vieler Gemeindeglieder, aber auch vieler Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, wurden die stolze Summe jetzt vier Monate vor dem geplanten Ende der Kampagne erreicht.

„Wir möchten allen, die für unsere Kirche gespendet haben, von ganzem Herzen danken! Toll, dass Sie dabei sind“, sind sich die Mitglieder des Fundraising-Teams, das die Kampagne geplant hat, einig.

So haben über ein Jahr lang Sina Hinz , Jutta Neyer, Dieter Schulze Beckendorf, Helga Verlage und Pfarrer Witthinrich immer wieder mit vielfältigen Aktionen auf die Kampagne aufmerksam gemacht.

Das waren zum Beispiel Gottesdienste, Wohnzimmercafés, Benefizkonzerte und Spendendosen im Einzelhandel vor Ort.

„So ist nicht nur das benötigte Geld zusammengekommen, sondern auch viel Gemeinschaft entstanden“, resümiert Jutta Neyer von der Gemeindeleitung.

Der Pfarrer gesteht derweil: „Als wir beschlossen, die Spendenkampagne zu starten, war ich doch skeptisch, ob die Summe nicht zu hoch ist. Umso größer ist jetzt die Freude, nicht nur das Spendenziel erreicht zu haben, sondern auch zu sehen mit welcher Freude die Menschen sich beteiligt haben.“

Sina Hinz betont ihrerseits: „Ich war schnell Feuer und Flamme für die Aktion und habe dadurch wieder einen neuen Zugang zu meiner Kirche erhalten.“

Helga Verlage weist darauf hin, dass die Spendenbereitschaft quer durch die Grevener Bürgerschaft ging: „Wir haben große und kleine Spenden erhalten, von Unternehmern, Rentnern und Angestellten, von Jung und Alt.“

So ist das Fundraising-Team der Gemeinde stolz, schon im Januar 2020 zum Abschluss-Gottesdienst in die Christuskirche einladen zu können, so eine Pressemitteilung: Der findet am 19. Januar um 11 Uhr statt.

Alle Spenderinnen und Spender, Unterstützerinnen und Unterstützer sind herzlich eingeladen.