Bereits mit dem Stadtentwicklungskonzept „Wohnen“ sei es klar gewesen: Wenn Greven sich weiter so entwickelt wie es vorhergesagt wird, fehlt der Stadt massiv Wohnraum. Von mindestens 2500 Wohnungen ist die Rede, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD . Wie die bis zum Jahr 2030 geschaffen werden können, solle die Verwaltung nun prüfen, fordern die Sozialdemokraten.

Insbesondere, wenn in Greven rechts der Ems ein größeres Wohngebiet geschaffen werden sollte – die Rede ist hier von einem Ausbau jenseits der B 481 – entstünde ein komplett neuer Stadtteil.

Mit allen Herausforderungen an die Infrastruktur: Wohnraum, Verkehr, Einzelhandel, Grünanlagen, Gesundheits- und Senioreneinrichtungen – und eben Kitas und Schulen.

Nicht nachvollziehbar sei es für die SPD, dass dies bei den aktuellen Workshops zur Schulentwicklungspolitik in keiner Form berücksichtigt werde. „Wir können keine sinnvollen Entscheidungen zu unseren Schulen treffen, ohne dass wir darüber reden, wo in Zukunft Eltern mit ihren Kindern wohnen werden“, begründet Fraktionsvorsitzender Dr. Christian Kriegeskotte den Antrag seiner Fraktion an die Verwaltung.