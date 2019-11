Vollwertig, vegan, und vegetarisch

Leise köchelt die Suppe vor sich hin. Aromatischer Duft steigt auf und macht Appetit. „Das ist ein Eintopf aus Grünkohl, Porree, Kartoffeln, Möhren und etwas Süßkartoffeln abgeschmeckt mit Kokosmilch, Ingwer und Kurkuma – ein absolutes Winteressen mit gesundheitsfördernden Gewürzen“, erläutert Sofia Straten .

Und dazu noch ein weizenfreies also bedingt glutenfreies Brot aus Buchweizen, Reis und Quinoa und einen frischen Tee aus Zitronen-Verbene, -Melisse, -Thymian, Ringelblume und Mandarinenschale.

Seit mehr als zehn Jahren ist die gebürtige Emsländerin als Eventköchin aktiv. Dabei liegt ihr Hauptaugenmerk auf der vegetarischen und auch veganen Küche in Bio-Qualität.

Ihr ist wichtig, hauptsächlich saisonal und regional zu kochen. So setzt sie momentan auch gerne mal das Trendgemüse Rote Bete ein, das nicht nur gesundheitsfördernd wirkt, sondern ein Gericht auch geschmacklich abrundet: „Dadurch erhält beispielsweise der himmlische Kartoffelsalat eine tolle Farbe, als Rohkost kommt der Rote-Bete-Kokos-Salat immer sehr gut an, mit Möhren zusammen wird es zu einem leckeren Backofengemüse und etwas Besonderes sind Rote Bete-Minz-Herzen, die mit Meerrettich-Dill-Dip eine leckere Vorspeise für festliche Anlässe ergeben.“

Die Ideen sprudeln aus der 60-Jährigen nur so heraus.

Die Begeisterung für ihr Metier merkt man ihr an, und ihre Kunden sind immer wieder aufs Neue begeistert von der Vielseitigkeit – ob bei einem Buffet als Frühstück, Brunch, Mittagstisch, zu Kaffee und Kuchen oder auch als Abendessen anlässlich einer Familienfeier oder auch als Firmenevent. Mal arrangiert sie unter-stützt von engagierten Freunden für 50 Personen ein Buffet und mal bereitet sie als Drei- oder Fünf-Gang-Menü ein romantisches Candle-Light-Dinner für Zwei vor. Sie bietet aber auch öffentliche monatliche Themen-Buffets an verschiedenen malerischen Orten in der Umgebung an.

Kochen und vor allem gesundes Kochen zog sich wie ein roter Faden durch Sofia Stratens Leben: „Ich komme von einem Bauernhof mit großem Garten, und meine gesundheitsbewusste Mutter hat daher schon viel mit heimischen Produkten gekocht und ihr Wissen an mich weitergegeben.“ Nach ihrer beruflichen Phase als Medizinisch-Technische-Assistentin in Münster folgte ihre Familienphase mit vier Kindern und Haus und Garten in Salzbergen… und natürlich wieder mit viel Kochen.

Nach einer beruflichen Umorientierung und einem Gesundheitsvorsorge-Kurs kristallisierte sich das gesundheitsbewusste Kochen als Konstante heraus. Und das in vielfältigen Bereichen: „Ich habe in Bauernhof-Cafés gearbeitet, auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Osnabrücker Wochenmarkt und auch lange im Grevener Bioladen gekocht.“ Vor zehn Jahren zog es sie in die Selbstständigkeit und der Firmenname „Natur Pur“ wurde zum Programm und das Grevener Umland zu ihrer Heimat. Dass sich Naturverbundenheit und Neue Medien nicht ausschließen, beweist die Unternehmerin mit ihren digitalen Auftritten bei Facebook und auf ihrer Homepage.