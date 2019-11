Das WLAN-Netz greven:free) soll in drei Ausbaustufen realisiert werden. Die ersten sogenannten Accesspoints, über die sich Nutzerinnen und Nutzer einloggen können, sind bereits eingerichtet, und zwar in den Foyerbereichen von Rathaus, Hallenbad und Stadtwerken, in der Stadtbibliothek, der GBS und der Geschäftsstelle von Greven Marketing, heißt es in einer Pressemitteilung.

Noch im Dezember wird die erforderliche Technik – immer mit einem eigenen Anschluss ans Glasfasernetz – im Niederort und in der Bergstraße installiert, teilt die Stadt mir.

2020 sollen unter anderem Marktstraße, Marktplatz und Emsbeach dazu kommen. Alle für den Betrieb von greven:free) notwendigen Accesspoints können praktischerweise an Straßenlaternen oder öffentlichen Gebäuden angebracht werden.

Die Kosten für die Bereitstellung der Technik für das WLAN-Netz liegen bei rund 60 000 Euro, die jährlichen Betriebskosten bei 7000 Euro. Stadt und Stadtwerke übernehmen sie je zur Hälfte. Bei der praktischen Umsetzung von greven:free) werden die Projektpartner durch die Thüga SmartService GmbH unterstützt, einen Dienstleister der Stadtwerke.