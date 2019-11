Piepkokenstand und eine zweite Bühne

Der dörfliche Charme und die heimelige Atmosphäre in Gimbte werden am 1. Adventswochenende wieder Hunderte von Besuchern anlocken. Mit viel Liebe fürs Details an einer vorweihnachtlichen Advents­stimmung, präsentiert der Sportverein seinen Besuchern einen Weihnachtsmarkt der besonderen Art.

Wie immer unter dem Motto „Mehr Klasse als Masse“ ist der Weihnachtsmarkt in Gimbte mit rund 40 Ausstellern gut aufgestellt.

Ein tolles Bühnenprogramm lässt die Herzen der Besucher höherschlagen und gibt ihnen die Möglichkeit sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Neben dem Gimbter Blasorchester, den Scales, der Liedsängerin Lara Patten und dem Sänger Oliver Asche kommen wieder in großer Schar, der Kinderchor der Mariengrundschule und auch das Orchester der Gesamtschule Greven. Neu dabei in diesem Jahr unter anderem die „Mixed Voices“ und die „Beatclub Singers“. Ein absolutes Highlight ist das Rudelsingen mit Tapio und Hinnerk am Samstagabend.

Viele bezaubernde Kleinigkeiten und ausgesuchte Überraschungen für das interessierte Publikum werden bereithalten: Adventsschmuck, selbst gebackene köstliche Weihnachtsplätzchen, ein wenig Kleinkunst, Kupferkunst, Schmuck, Kinderkarussell und viel mehr.

Viel Abwechslung verspricht das Programm am Samstag und Sonntag. Zu den Öffnungszeiten, Samstag 14 bis 22 Uhr (erstmals dieses Jahr eine Stunde länger) und Sonntags 11 bis 18 Uhr finden viele Aktionen auf dem Markt, rund um den Riesenadvendskranz statt.

An beiden Tagen gibt es eine Tombola mit tollen Preisen unter anderem eine Ballonfahrt, und viele weitere tolle hochwertige Gewinne, die man direkt mit nach Hause nehmen kann.

Auf dem Markt ist für das leibliche Wohl in vielen Facetten gesorgt. Neben Reibeplätzchen, Kartoffelprodukten, Bratwurst und Pommes gibt es auch wieder kulinarisches aus der Gourmethütte. Natürlich gibt es auch Glühwein und wer möchte auch Bioglühwein. Nach dem Motto „Kein Knöllchen zum Weihnachtsmarkt“ weist der Veranstalter darauf hin, die ausgeschilderten Parkplätze für den Weihnachtsmarkt zu nutzen und nicht die Privatparkplätze einiger Gimbter Gaststätten. Parkmöglichkeiten auf Höfen und Grünflächen sind ausgeschildert und werden kostenlos angeboten. | www.weihnachtsmarkt-gimbte.de