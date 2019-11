Wettbewerbsbeitrag war eine umfassende Dokumentation, in der die 21 Schülerinnen und Schüler unter pädagogischer Begleitung der Lehrkräfte Martina Leduc und Horst Hennemann ihre gewonnenen Erkenntnisse der Exkursion in die Europastadt Straßburg aufbereitet haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

In der Woche vor den Europawahlen gestalteten sie in der Schule einen kreativen „Europaabend“ mit zahlreichen Gästen, die mit Spielszenen, Publikumsaktivierungen, dem Projektfilm und einem Buffet mit europäischen Spezialitäten unterhalten wurden.

Das Geschichtsprojekt wurde laut Pressemitteilung vom Ministerium mit der Höchstprämie von 2000 Euro ausgezeichnet.