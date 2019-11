Glück gebracht hat die Nummer in jedem Fall der Lebenshilfe. Denn Gomes überbrachte vor dem Ballenlager, was seine Gäste an seinem Geburtstag im Ballenlager gespendet hatten: 5800 Euro.

„Sensationell“, freute sich Lebenshilfe-Vorstandsmitglied Marita Dirks-Kortemeyer . Sensationell auch, weil es mittlerweile eine Geburtstagsparty-Serie von Gomes gibt. Jedes mal überbrachte er nachher den Segen des Feierns an den Verein, der behinderten Menschen im Kreis hilft: „Mit 500 Mark habe ich angefangen.“

„Aber jetzt“, sagt Frank Gomes , „war es das letzte Mal.“ Augenzwinkern im Kreis seiner „Sponsoren“, die am Tisch sitzen: Kai Terfloth, Berndt Gerdemann, Andrea Schulze-Lohoff und Elke Breuch. Sie alle haben die Party unterstützt. Wie übrigens auch die Pfadfinder, die eine Zapfstelle bedienten. Und ein Dutzend Mitarbeiter der Lebenshilfe, die ebenfalls in ihrer Freizeit feiern und jobben gingen. Keiner glaubt, dass es wirklich nicht weitergeht.

Frank Gomes ist übrigens der fünf Jahre ältere Bruder des stellvertretenden Bürgermeisters Stevens Gomes. Der hat am 23. November Geburtstag und wurde im Ballenlager gefeiert. Sein Bruder feiert am 24. November. Dafür hatte er so ziemlich jeden aus seinem Notizbuch eingeladen. Kegelclub, Stammtisch, Kartenfreunde, die Fußballer von 09. Genaue Zahlen – da schweigt des Sängers Höflichkeit. Symbolisch überreichte er die Spende auf einem Plakat, dass ihn als Entertainer zeigt. 1996 bis 2001 war er mit den „Weißen Nelken“ als Schlagersänger unterwegs.