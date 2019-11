1190 Jahre für Hospital gearbeitet

Greven -

Das Maria-Josef-Hospital ehrte mit einem Gottesdienst und anschließender Feier im Café Momentum 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses für ihren langjährigen Einsatz. Auf insgesamt 1190 Jahre Betriebszugehörigkeit bringen es die Jubilare in diesem Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem wurden 13 Rentner mit Dankesworten vom Direktorium und der Mitarbeitervertretung in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In den Ruhestand verabschiedet wurden: Heinz Sender, Beatrix Sträter, Andrea Vogedes-Bertke, Cornelia Köhler, Margret Wauligmann, Mechthild Büker, Beate Budde, Dagmar Möllers, Heui-Suk Grünert, Ulrike Telgmann, Dr. med. Hans-Lothar Voss, Maria Kreling, Annette Inkmann.