SPD Greven wählt neues Team an die Spitze

Greven -

Bei der SPD Greven gibt es einen Wechsel an der Spitze. Am Sonntag wählten die Mitglieder des Ortsvereins Greven Christian Haefs (35) einstimmig zum neuen Vorsitzenden – auf den Tag genau fünf Jahre nach dessen Eintritt in die Partei.