Baumschmücken für die Tafel

Reckenfeld -

Die Freude bei der Reckenfelder Tafelausgabe war groß, als am Mittwochmorgen zwei Mitglieder der „Baumschmückgruppe“ mit voll bepacktem Auto an der Emsdettener Landstraße vorfuhren. Knapp 200 Euro hatten die Reckenfelder für den Verzehr von Kuchen und Getränken, die von der Gruppe gespendet wurden, während des Baumschmückens am ersten Adventssonntag gespendet.