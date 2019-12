Saerbecker KBO in der Martinus-Kirche

Greven -

Bereits zum 16. Mal findet am Sonntag, 12. Januar, ein Benefizkonzert des Kolping-Blasorchesters Saerbeck statt. Doch zum ersten Mal reisen die Musiker aufgrund der Kirchenrenovierung in Saerbeck dafür nach Greven in die St. Martinus Kirche.