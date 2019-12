175 Frauen folgten der Einladung zur Adventsfeier der KFD. Magdalene Remke begrüßte die Frauen in der festlich geschmückten Bürgerscheune. Das Vorbereitungsteam hatte einen besinnlichen Nachmittag mit nachdenklichen, heiteren und amüsanten Texten vorbereitet unter dem Thema „Tage der offenen Tür – eine Einladung zwischen Gott und den Menschen“. Mechtild Teigeler führte in die Feier ein: Vor verschlossenen Türen stehen? Keine angenehme Situation. Stattdessen: eine Einladung Türen zu öffnen, und die Adventszeit als eine Zeit wie ein riesiges Portal und mit Zeit, Türen zu öffnen. Türen werden am Adventskalender geöffnet und weitere Türerlebnisse wurden in Texten und Impulsen dargebracht. Der Kaffeeduft zog durch die Scheune, während mit der musikalischen Unterstützung von Gitarren und Geige unter der Leitung von Klara Leiting Weihnachtslieder gesungen wurden. Als Überraschung kam der Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht und überbrachte Grüße zwischen Gott und den Menschen, schreibt die KFD. Jede Dame ging nicht mit einem Türöffner, aber mit einem Flaschenverschlussöffner als Adventsgeschenk nach Hause.