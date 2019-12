In der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses teilte die Verwaltung mit, dass das Mezzomar dort eine Außengastronomie einrichten wolle. Es geht insgesamt um rund 100 Sitzplätze. Der Modell-Entwurf aus dem Grevener Architektenbüro Schlüter passierte den Ausschuss ohne Diskussion.

„Außenflächen sind heute absolut zwingend“, sagt Architekt Claus Schlüter. Problematisch ist an dieser Stelle die Sache mit der Suppe: Auf 44 Metern Fassade gibt es am Schlüter-Rundbau am Fritz-Pölking-Platz fast 60 Zentimeter Straßenneigung. Das macht etwa drei Prozent.

Um die Tische stellen zu können, wird ein Podest entlang der Fassade errichtet. In Richtung Straßenraum ist eine zweite Reihe Tische geplant. Die andere Hälfte der geplanten Tische befindet sich zwischen dem Mezzomar und dem Café Middelberg.

In den Animationen des Archtekturbüros kann man sehen, wie sich der Platz durch die Tische füllt. Allerdings sind es Möbel aus dem Computer. „Die Möblierung“, erklärte im ASU-Ausschuss Straßenplaner André Kintrup, „erfolgt nach unseren Gestaltungsrichtlinien.“

Claus Schlüter macht keinen Hehl daraus, dass er gerne den Spielplatz direkt vor der Tür des neuen Mezzomar verkleinert hätte. Aber da habe es bei der Stadt eisernen Widerstand gegeben. Auch die Spielflächen gehören zur Grevener Straßenmöblierung.

„Vielleicht“, hofft der Architekt, „fühlen sich da junge Familien mit Kindern angesprochen.“

Bis zum kommenden Frühjahr muss aus seiner Sicht die Maßnahme durchgeführt sein. Die Bedienung der Außenflächen soll über zwei große Fenster erfolgen, die bei warmen Wetter komplett geöffnet werden können.