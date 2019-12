Über Saudi-Arabien nach Greven

Das Lammfleisch, welches sie nun in den Topf legt, hat sie im türkischen Laden in Greven gekauft. Während das Fleisch anbrät erzählt Aytam von ihrer Heimat. „Ich komme aus dem Gebiet Xinjiang in China.“ Als Uigurin gehöre sie der turksprachigen Ethnie an.

Die meisten Menschen in ihrer Heimat seien Muslime. Mit Tränen in den Augen meint sie: „Wir haben keine Rechte, weil wir Uiguren sind. Wir hatten keine Freiheit. Alle Menschen haben Wünsche. Unser einziger Wunsch war immer ein schönes Leben führen zu können.“

Beim Umdrehen des Fleisches erzählt die 46 Jahre alte Aytam von ihren Erlebnissen: „Ich durfte in meiner Heimat nicht arbeiten, weil ich ein Kopftuch trage. Die Polizei hat mir damit gedroht, ins Gefängnis zu kommen, wenn ich das Kopftuch nicht abnehme. Was die Chinesen möchten, das nehmen sie sich. Sie trennen Familien voneinander, verurteilen Uiguren zu Unrecht, entreißen Kinder ihren Familien und geben sie in Waisenhäuser und vergewaltigen Frauen.“

Von circa 30 Millionen Uiguren seien schätzungsweise fünf Millionen in Arbeitslagern. Niemand wisse, wie viele dort schon gestorben seien. Deswegen floh Aytam 2003 nach Saudi Arabien und lebte 14 Jahre in Mekka. Um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, musste sie Geld zahlen. Deswegen arbeitete sie illegal.

„In Saudi Arabien“, erklärte Aytam, „dürfen Frauen eigentlich nicht arbeiten.“ Aytam gibt die Möhren und die Zwiebeln zum angebratenen Fleisch und sagt: „Ich habe gekocht und das Essen verkauft. Aber ich habe wenig Geld verdient, weil die Leute ausgenutzt haben, dass ich illegal arbeite. Sie haben mir einfach weniger Geld gegeben.“

Auch in Saudi Arabien fühlte sie sich nicht willkommen. „Die Menschen haben uns Asylanten gedroht und uns auch sehr schlecht behandelt.“

Aytam verlor mit 19 Jahren ihren Vater und als sie 30 war starb ihre Mutter. Übrig blieben sie und ihre sechs Schwestern und vier Brüder. Vor drei Jahren rief sie ihre Geschwister an, diese antworteten auf den Anruf: „Bitte ruf uns nicht an. Das ist zu gefährlich für uns. Du musst uns vergessen.“

Seitdem wisse sie nicht mehr, wie es ihrer Familie geht. Ob sie noch leben oder tot seien. Während sie den Reis mit in den Topf gibt meint sie: „Aus diesen Gründen konnte ich nicht in Saudi Arabien bleiben. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Hier lebe ich seit eineinhalb Jahren.“

Nun wohnt sie in Greven und macht einen Sprachkurs im WeBikul. „Ich bin sehr zufrieden mit den Lehrern im WeBikul. Ich möchte unbedingt Deutsch lernen und hier arbeiten. Ich möchte etwas zurückgeben.“

Mit einem strahlenden Lächeln erzählt sie von ihrer Ein-Zimmer-Wohnung und sagt: „Die Deutschen sehen mich als Menschen an. Ich habe vorher noch nie so etwas gefühlt.“

Nachdem das Essen fertig gekocht ist, wird serviert. Beim Essen der köstlichen Speise erklärt Aytam: „Meine Eltern haben das Gericht immer mit der Hand gegessen. Sie haben gesagt: ‚Wenn man es mit der Hand isst, dann schmeckt es besser.“