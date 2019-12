Ehrenamtliche als Erfolgsrezept

Der Markt, der am Samstag, 14. Dezember, den Reigen der Grevener Weihnachtsmärkte abschließt, setzt auf das bewährte Konzept der Vorjahre. Hierzu zählt zum einen die große Zahl der beteiligten Reckenfelder Vereine und Organisationen, die den Markt prägen. Ein weiteres Element ist die Ergänzung des Marktgeschehens mit dem (wettersicheren) Musikprogramm in der Franziskuskirche.

Nach dem Trompetenstoß von Roger Meads und der Eröffnung des Marktes durch Bürgermeister Peter Vennemeyer und die Organisatoren kann nach Herzenslust nach Geschenken gestöbert, den Konzerten gelauscht und den adventlichen Spezialitäten gefrönt werden. Das Marktende liegt je nach Kondition von Besuchern und Ausstellern zwischen 18 und 21 Uhr.

Der Reckenfelder Kirchplatz wird mit rund 30 Ständen und Hütten gut gefüllt sein. Blickfang im Zentrum ist eine Jurte mit einem Durchmesser von knapp zehn Metern, die die Pfadfinder aufbauen werden. Darin können sich die Marktbesucher am Lagerfeuer wärmen und Stockbrot backen.

Die übrigen Hütten und Stände bieten adventliche kunsthandwerkliche Erzeugnisse, vielfältige Imbissangebote, natürlich auch diverse Heißgetränke. Dabei reicht die Palette von Honig und Wachskerzen des Imkervereins über warme Wintersocken bis hin zu handgemachten Dekoartikeln. Auch kulinarisch spannt sich ein weiter Bogen von Kaffee und Kuchen – den gibt es unter anderem im beheizten Zelt der Kolpingsfamilie – über die Quarkbällchen der Hubertusfrauen bis hin zu den Reibeplätzchen der Freilichtbühne und den Backschinken der AWO-Kita.

Bereits Tradition hat die Prämierung des schönsten Standes und der Besuch des Nikolauses, der am Spätnachmittag vor dem Kirchenportal Stutenkerle verteilen wird.

Franz-Josef Holthaus hat als Programmkoordinator ganze Arbeit geleistet: In der Franziskuskirche geben sich mehr als ein Dutzend Orchester und Chöre die Klinke in die Hand. Klaus-Dieter Niepel sorgt für die Moderation des musikalischen Nachmittags und hält die Fäden in der Hand.

Dabei plant – es wäre eine Weihnachtsmarktpremiere – der Neuapostolische Kirchenchor für einen Bach-Choral sogar den Einsatz der Kirchenorgel. Auch „The Scales“, die „Mixed Voices“ und der „Männerchor Liedertafel“ sorgen für ein abwechslungsreiches Angebot. Drei Kinderchöre, das Reckenfelder Blasorchester, das Jugendorchester „Haste Töne“ und der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde komplettieren das facettenreiche und alle Altersgruppen überspannende Programm.