Für die Band eine von vielen Stationen während der Adventszeit. Laimer berichtet: „Wir machen das nun schon seit zehn Jahren. Gemeinsam touren wir durch die Krankenhäuser.“ Die Tour begann am ersten Advent im UKM in Münster, am Samstag war die Band in Hiltrup. Laimer: „Unser Bassist Dieter Kemmerling hat einst eine neue Lunge bekommen und weiß, wie es im Krankenhaus ist. Wir wollen den Patienten gute Musik bieten.“ Von Oldies über Rock und Pop war alles dabei.