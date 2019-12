Und dann ging es Schlag auf Schlag für den gebürtigen Grevener: auf die Ausbildung mit sehr gutem Abschluss folgten das Fachabitur und das Architektur-Studium an der Fachhochschule Münster . Selbst mit seiner Diplom-Arbeit bei Professor Terhechte bewies er seine Verbundenheit zu Greven: „Ich habe ein Hotel am Deich gleich neben dem Hallenbad entworfen.“ Schade, dass es bisher (noch) nicht gebaut wurde.

Erfahrungen als Architekt sammeln stand jetzt auf dem Programm: in Stuttgart und in Münster, auch mal bei einer Behörde. „Aber das war nicht so mein Ding.“

Der Gedanke an eine Selbständigkeit reifte und nahm mit seinem Einstieg beim Grevener Architektur-Büro Bitter konkrete Formen an. 1997 als Angestellter und seit 1998 als Partner bei „Bitter & Suwelack“ und ab 2003 als kompletter Eigentümer des Architektur-Büros, das seit 2015 nach dem Ausscheiden von Dieter Bitter „Jörg Suwelack Architekten“ heißt.

„Der Einstieg in ein bestehendes Büro wie auch der Zeitpunkt waren goldrichtig“, weiß Suwelack heute. Durch die Übernahme konnte er bestehende Verbindungen und Netzwerke nutzen und ausbauen. Und der Verjüngung im Büro standen gleichzeitig viele Junioren auf Seiten seiner Kunden im Gewerbebau, Bauunternehmern, Investoren, Handwerkern, Behörden gegenüber – es passte einfach.

Als Architekt verfügt Suwelack über eine große Bandbreite: „Wir machen alles: von der Hundehütte bis zum Hotel“, schmunzelt er. Er ist sowohl für große Gewerbebauten, Lagerhallen, Bürogebäude, öffentliche Bauten als auch für Ein- oder Mehrfamilienhäuser oder Hotels ein gesuchter Ansprechpartner. „Dabei sind es nicht immer nur Neubauten, sondern auch Um- oder Erweiterungsbauten, Renovierungen und Sanierungen oder behutsame Restaurierungen.“

In seinem Büro kann der Unternehmer sich dabei auf fünf qualifizierte Mitarbeiter verlassen: „Wir sind ein gutes Team!“.

Für die Statik wie auch für die Haustechnik hingegen zieht er jedoch externe Spezialisten zu Rate. „Selbst wenn ich im Studium als Tutor für Heizung, Sanitär und Lüftung gearbeitet habe, ist gerade dieser Bereich in den vergangenen Jahren komplex und anspruchsvoll geworden. Und ich will unseren Kunden die modernsten und technisch aktuellsten Lösungen anbieten.“

War der Standard in den Anfangszeiten seines Architektur-Büros noch „Gas-Therme, Fußbodenheizung, Warm- und Kaltwasser sowie Abwasser“, so fallen jetzt die Schlagworte wie Passivhaus, erneuerbare Energien, KfW-Förderungen oder auch Smart Home.

Gerade die Abwechslung ist das Reizvolle am modernen Beruf: „Morgens bin ich erst auf den jeweiligen Baustellen und anschließend im Büro mit Abrechnungen, Ausschreibungen und Entwürfen beschäftigt. Ich habe immer mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun und erlebe vom ersten Gespräch und Entwurf bis zum fertigen Gebäude die Realisierung meines Projektes: toll!“