Am Wochenende hat er die letzte Spende in Empfang genommen. Der Gesamterlös ist via Überweisung schon auf dem Weg Richtung Volksbund. Was potenzielle Spender, die jetzt noch Herbert Verlags Anliegen unterstützen möchten, nicht hindern sollte, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Nicht selten erlebt es Verlage auch, dass jemand einfach einen gefüllten Umschlag in seinen Briefkasten wirft.

Das besonders gute Ergebnis dieses Jahres erklärt er sich damit, dass sich – über den Kreis der Personen hinaus, die Verlage aktiv anspricht – dieses mal auch einige Bürger der Stadt nach einer Berichterstattung dieser Zeitung von sich aus an Verlage herangetreten sind. Eine Entwicklung, die Verlage immens freut. „Ich kann schließlich nicht alle Haushalte in Greven aufsuchen.“ Bislang hatte er sich daher auf einen Personenkreis konzentriert, von dem er wusste, dass sie für eine solche Ansprache offen sind.

Nach der Sammlung ist vor der Sammlung: Kein Wunder, dass Verlage angesichts der stolzen 2018er-Summe auch fürs nächste Mal hofft, dass sich neue Spender finden lassen. „Viele sind ja seit Jahren dabei“, sagt Verlage. Diese werde er auch weiterhin kontaktieren. Wer darüber hinaus die Sammlung unterstützen möchte, erreicht Herbert Verlage unter ✆ 32 14, Kolpingstraße 22 in Greven.

Mit dem Erlös der Sammlung unterstützt der Volksbund laut Verlage weiter Jugendbildungsprojekte, Vorträge in Schulen, die Umbettung gefallener Soldaten (allein 2018 gab es 25 000 davon) sowie die Pflege der Gräber gefallener Kriegstoter – allesamt Maßnahmen, die dem Gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt dienen und zudem helfen sollen, aktuellen Generationen den Schrecken von Kriegen vor Augen zu führen – auf dass diese sich für friedliche Lösungen von Konflikten einsetzen.