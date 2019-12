Zwei Tote und Querelen im Bauamt

Danke sehr. Der Redaktionschef in Reisenbergs zweitem Roman „Stadtgeflüster“ heißt Henning Peche und unterscheidet sich vom echten Redaktionschef der Grevener Lokalzeitung schon dadurch, dass er Doppelkopf spielen kann. Am Ende mit dem Bürgermeister, dem Immobilienmogul und dem Bauamtsleiter. Schriftstellerfantasie.

Ansonsten hat der Bochumer Reisenberg (65), der früher beruflich als Controller in der Immobilienbranche tätig war, die Lage in seiner Wahlheimat Greven genau sondiert. ehe er seinen zweiten Krimi schrieb. Emsdeich, Skulpturenpark, Querelen um das FFH-Habitat mit dem Naturschutz. All das fließt in die 292 Seiten hinein. Der Bürgermeister steht kurz vor dem Ende seiner Amtszeit, im Bauamt gibt es Querelen. Und dann liegt einerseits eine Frauenleiche auf dem Sofa und wenig später eine andere an einer Skulptur. Womit wir jetzt natürlich am Ende der lokalen Ähnlichkeit wären.

Im vergangenen Jahr hat sich Reisenberg mit „Eiszeit“ schon ein Stück erlebter Geschichte vom Herzen geschrieben. Seit er in Greven lebt, gehört er zu einer Doppelkopfrunde, in die plötzlich einer einen Virus eintrug: „Komm, wir machen einen Kriminalfilm.“ Das Projekt versandete zwar, aber da hatte der Controller Reisenberg schon mit dem Drehbuch angefangen. Schweden, wo er mal Touristenführer war, England, wo seine Tochter lebt, Indien, wo sein Schwiegersohn herkommt – all das floss in eine internationale Mordsgeschichte, deren Mittelpunkt die netten Grevener Herren- und Doppelkopfrunden sind.

Diesmal lässt er seinen Kommissar Kleber und dessen punkige Assistentin Ramona aus der Emsstadt gar nicht heraus. Der am weitesten entfernte Ermittlungsort ist der Fuestruper Kanalhafen, von dem aus ein Tatverdächtiger die Flucht mit einem gekaperten Motorboot ergreift.

Weil er die Immobilienbranche kennt, tauchen natürlich auch die Wöste, ein mafiös angehauchter Bau-Clan und eine Verwicklung auf, die sich bis tief ins Rathaus zieht. Aber am Ende kommt die Geschichte, die für einen Literatur-Newcomer wie Reisenberg stringent erzählt wird, doch nicht ohne Überraschungszeugen aus.

„Stadtgeflüster“ liest sich munter, ein wenig nur stört Reisenbergs Marotte, längere Wortbeiträge durch Absätze zu trennen – da verliert man dann schon mal den Überblick. Ein Trost: Nicht nur, dass die meisten überleben, so ganz übel kommt Greven in dem Buch denn auch nicht weg.

Schreibt er schon an seinem dritten Buch? „Nein“, sagte Reisenberg, „im Moment erst mal nicht.“