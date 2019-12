Die Musiker freuen sich auf dieses Konzert besonders, da sie etwas später als gewohnt, kurz vor Weihnachten , auch einmal andere Töne anklingen lassen können. Dem Anlass entsprechend wird das Orchester am 21. Dezember seine Zuhörer mit Mythen und Legenden in andere Welten entführen und ein „sagenhaftes“ Programm inszenieren. Auch weihnachtliche Klänge werden zu hören sein. Das Konzert stellt wie in jedem Jahr den musikalischen Höhepunkt der ereignisreichen Konzertsaison dar. Eintrittskarten für das Konzert (19.30 Uhr) sind für zehn Euro bei Greven Marketing, Puls der Zeit und MoroNeno erhältlich. Anders als in den vergangen Jahren gibt es feste Platzkarten. Es lohnt sich, sich früh gute Sitzplätze zu sichern. Restkarten – sofern vorhanden – werden an der Abendkasse angeboten.