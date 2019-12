Schon zum sechsten Mal nahm, diesmal am Nikolaustag, ein Fußball-Team der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) mit Jungen der Jahrgänge 2008/2009 am Nikolausturnier der Gesamtschule Hörstel teil. Nach einer starken Turnierleistung - ohne Gegentor in den regulären Spielen – belegte das MKG-Team den hervorragenden zweiten Platz.

In der Vorrunde wurden folgende Ergebnisse erzielt: MKG - Domschule Osnabrück 2:0, MKG - Sekundarschule Mesum 6:0, MKG – Goethe-Gymnasium Ibbenbüren 0:0. Als Gruppenerster bezwang man im Halbfinale die Gesamtschule Ibbenbüren mit 2:0. Im Endspiel ging es wieder gegen das starke Team vom Goethe-Gymnasium. Und wieder egalisierten sich beide Mannschaften, es fielen keine Tore. Das Siebenmeter-Schießen musste die Entscheidung bringen – und das gewann Ibbenbüren nach sieben Schüssen pro Team mit 5:4. Als stolze Finalverlierer konnten die MKG-Jungen die Heimreise antreten.

► Es spielten: Luis Plagge (Torwart), Clemens Brocks, Asaad Khdir, Tom Krätzig, Bennet Kugel, Kaspar Maneke, Abdu Mardnli, Niklas Mersmann, Hannes Nitzborn und Mathias Rutemöller.