Wandel vom Mütterverein zur Kfd

Getreu dem Motto „Alle Jahre wieder . . .“ versammelten sich 99 Frauen der kfd St. Josef zur traditionellen Adventsfeier in der Gaststätte „Zum Vosskotten“. Eingestimmt wurden diese mit dem Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“, nachdem zuvor Teamsprecherin Anneliese Bussmeier die Teilnehmerinnen – wie auch später den Präses, Pfarrer Klaus Lunnemann –, im Namen des Teams ganz herzlich begrüßt hatte.

Bei der nachfolgenden, eindrucksvollen Meditation „Der adventliche Weg“ wurden zu den einzelnen Buchstaben des Wortes „Advent“ auf einem roten Läufer verschiedene symbolische Gegenstände gelegt. Abgeschlossen wurde diese vor dem Kaffeetrinken mit dem Lied „Macht hoch die Tür“.

Gesprächsstoff gab es wie immer während des gemeinsamen Kaffeetrinkens genug und es fand ein reger Austausch statt. Im Anschluss erfreute der kfd-Singkreis die Frauen mit verschiedenen Liedern. Und dann war auch die Zeit gekommen, die sieben Neuaufnahmen bekanntzugeben und die 17 Jubilare zu ehren.

Teamsprecherin Steffi Ahlert bedankte sich bei ihnen mit einem kleinen Präsent für die lange Mitgliedschaft und Treue. Viele von ihnen hätten den Wandel vom damaligen Mütterverein zu dem heute modernen Frauenverband kfd miterlebt. Was wäre der Verband, was wäre die kfd St. Josef, ohne ihre Treue? Auch Pfarrer Klaus Lunemann und Anneliese Bussmeier gratulierten.

Pfarrer Lunemann ging in seiner Begrüßung auf die „Zeit der Erwartung“ ein. Miteinander das zu tun, was wichtig ist und zählt, sei das Motto. Dazu zähle ganz sicher das Miteinander im Familienkreis an Weihnachten. Aber auch das Miteinander innerhalb der kfd und dabei die verschiedenen Veranstaltungen, wie gerade die Weihnachtsmarktbesuche, gemeinsam zu erleben.

Und die gute Nachricht: Die zur Zeit noch im Gemeindehaus stattfindenden Gottesdienste können nach der vorgesehenen Einweihung am 10. Oktober nächsten Jahres dann auch wieder in der Kirche stattfinden.

Nachdem der kfd-Singkreis noch mit einigen Liedern für adventliche Stimmung gesorgt hatte, bedankte sich Anneliese Bussmeier bei den Sängerinnen und wünschte allen Frauen auch im Namen des Teams eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Es folgte noch der Hinweis auf die Berlin-Reise vom 26. bis zum 30. April.

Mit zufriedenen Gesichtern und dem Schlusslied „O du fröhliche“ endete die stimmungsvolle und toll organisierte Adventsfeier.