Kein Chili, keine Peperoni, kein Kurkuma oder Kreuzkümmel und nur eine Sorte Paprika. Geschmacksarmes Deutschland.

Gomes (68) steht in der Küche der kleinen Einliegerwohnung im Haus ihres Sohnes Stevens Gomes . Er ist stellvertretender Bürgermeister der Stadt, in die seine Eltern als Gastarbeiter kamen. Und er fühlt sich als Ur-Westfale. Aber einmal in der Woche trifft sich die Familie nebenan bei der Mutter – zum Essen wie in Goa.

Heute ist Goa der kleinste indische Bundesstaat mit 1,5 Millionen Einwohnern. 450 Jahre lang war es portugiesische Kolonie, jeder vierte Bewohner ist noch heute katholisch.

Mariana Gomes stellt Cardi vor, Blumenkohlcurry: „Blumenkohl wächst auch in Goa“, sagt sie.

Sie hat den Kohl schon gedünstet, bereitet die Soße mit Kokosnussmilch zu. Dann kommen die Gewürze hinzu. In einem Glas hat sie alle möglichen exotischen Sorten gesammelt, Zimt, Nelken, Pfeffer. „Früher haben wir die Gewürze aus dem Urlaub mitgebracht“, sagt sie. Eine umgekehrte Form der Entwicklungshilfe.

Ihr Mann gehörte zu jenen Flüchtlingen, die von den Portugiesen mit den eigenen Landsleuten ausgeflogen wurden, als Goa indisch wurde. In den 1960er Jahren verschlug es ihn in die boomende Textilindustrie Grevens.

Seine Frau traf er auf dem Heimaturlaub bei einer Silvesterfeier. „Bei meiner Oma“, erinnert sich die Seniorin. Als sie nach Deutschland kam, lebte sie sich schnell ein: „Mein Mann hatte sehr gute Freunde.“ Und wenn auch ganz Indien keinen Karneval kennt, in Goa wird er gefeiert. Da konnten die Gomes in Greven gut mitfeiern.

25 Jahre lang arbeitete Mariana Gomes später im Club Feinkost am Eggenkamp. Kulinarisch war das ein Riesengewinn. Die Firma, die Kräuter gefriertrocknet, führt Gewürze aus der ganzen Welt.

Natürlich hat die Köchin zum Zeitungstermin schon einige Gerichte vorbereitet. Sehr lecker die mit Hackfleisch gefüllten Kartoffelbällchen.

Und auch der dampfende Basmati-Reis verbreitet ein wunderbares Aroma. Nelken, Pfeffer, Zimt sind darauf zu sehen, drei Körner Kardamon auf zwei Tassen Reis (für vier Personen). Eine Zwiebel wird angebraten, alles mit Wasser und Hühnerbrühe gekocht.

Auch eine Schüssel mit Hähnchenfleisch, in Kokosmilch gegart und indisch gewürzt, steht auf dem Tisch. „Wir sind in Goa scharfes Essen gewöhnt“, sagt Mariana Gomes. Scharf passt zu heiß.

„In Goa sind es jetzt 32 Grad“, sagt ihr Sohn Frank Gomes, „im Mai wird es für uns dort aber unerträglich heiß und feucht.“ Er war schon im Urlaub in der Heimat seiner Eltern. Und er versteht sogar etwas Konkani, die Landessprache, die seine Eltern nur untereinander sprachen.

Jetzt kommt auch das Blumenkohl-Curry auf den Tisch. Damit keiner auf falsche Gedanken kommt: Curry steht in Deutschland für eine Gewürzmischung. In Goa, wie auch anderswo, ist damit das ganze Gericht gemeint – mit seinen vielen Gewürzen. Am Tisch genießen auch die beiden Nichten Fiona (12) und Mia (10) Omas Küche. Und die ist heute angenehm mild und gar nicht feuerscharf.