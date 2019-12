Vier mal den ersten Preis

Darüber hinaus errang sie mit einem komplexen mathematisch-physikalischen Problem einen ersten Preis in „ Jugend forscht “. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sie in die bundesweite Förderung „JUMA“ (Jugend trainiert Mathematik) aufgenommen wurde.

Im April nahm sie als Mitglied des deutschen Teams an der European Girls Mathematical Olympiad in der Ukraine teil und gewann dort eine Bronzemedaille.

Diese großen Erfolge beruhen einmal auf ihre außergewöhnliche Begabung, aber auch auf ihr Bestreben, immer möglichst viel zu lernen und Förderungen anzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach ihrem Abitur studiert Hannah jetzt Mathematik und Physik in Münster.

Neben einem hohen mathematischen Wissen muss man zur Teilnahme an dem Wettbewerb vor allem große Ausdauer mitbringen. 1479 Jugendliche aus Deutschland hatten sich am Bundeswettbewerb Mathematik beteiligt. An der zweiten Runde 2019 haben 265 Preisträgerinnen und Preisträger der ersten Runde teilgenommen. Darunter haben insgesamt 69 einen ersten Preis erhalten. Hannah Boss wurde am Freitag in Anwesenheit ihrer Mutter und ihres AG-Lehrers Gert Broelemann, der inzwischen von Hannah beim Lösen mathematischer Probleme viel lernen kann, in der IHK Bonn geehrt.