Doch vor dem Spaß kommt die Arbeit – unter anderem die Probenarbeit. Aktuell werden noch einige Darsteller, männlich und weiblich, für Tanz, Choreographie, Gesang (Chor) sowie für kleinere Nebenrollen gesucht. Das Alter der Darsteller bewegt sich zwischen 18 und etwa 38 Jahren.

Manfred Hagemann , Jahrgang 1966, der im Theatersommer 2019 als George in „Ein Käfig voller Narren“ zu sehen war, wird Regie führen. Als Mitglied im „Quasi So“-Theater Ibbenbüren verfügt er über eine große Bandbreite an Theatererfahrung im Bereich Schauspiel, Operette und im Musicalbereich.

2011 spielte er in Reckenfeld bereits in Brechts „Dreigroschenoper“ mit. Als Regisseur inszenierte er unter anderem „RENT“, „Ein Sommernachtstraum“ und „Der kleine Horrorladen“. Um nur einige zu nennen.

Die Reckenfelder Bühne ist ihm nicht erst seit seinem großartigen Auftritt als George bekannt. „Insgesamt habe ich in weit über 800 Aufführungen mitgewirkt“, sagt der theaterbegeisterte Hagemann.

Für „Spamalot“ – bekannt auch als Filmversion unter dem deutschen Titel „Die Ritter der Kokosnuss“ – übernimmt er jetzt die Regie in Reckenfeld. Primär geht es in diesem Stück um die frei interpretierte Sage um König Artus, die Ritter der Tafelrunde und die Suche nach dem heiligen Gral. Sekundär ironisiert das Stück dabei noch auf charmante Art und Weise das Genre „Broadway-Musical“.

„Spamlot“ ist eine turbulente, schräg-witzige und bizarr komische Interpretation der Artus-Saga, in dem der König und seine Ritter eigentlich ganz andere Probleme und Bedürfnisse haben als sich auf die Suche nach einem „heiligen Gral“ zu begeben.

Spaß ist sicherlich auch bei den Proben garantiert, egal ob in einer Sprechrolle, beim Tanz oder als Chormitglied. Wer hier mitwirken möchte, sollte sich umgehend bei Manfred Hagemann per Mail an hage-mann.manfred@gmx.de oder ulrike.erdmann@reckenfeld-freilichtbuehne.de wenden.

► Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann mit einem Gutschein der Freilichtbühne sicherlich Freude bereiten. Neben „Spamalot“ steht noch „Ritter Rost“ für die Kinder sowie die Wiederaufnahme von „Pension Schöller“ auf dem Sommerspielplan der Bühne.