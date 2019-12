Die Motive des Goldhochzeitspaares darf man selbstlos nennen. „Wir wollten Danke sagen für die 50 Jahre unserer Ehe“, erklärte Hubert Deters . Es gebe zwar Wehwehchen, „aber uns und auch unseren beiden Kindern geht es gut“.

Vorbild für eine Spende an das Hospiz sei der Nachbar Friedhelm Becker gewesen. Er fahre jedes Jahr für das Adventsmarkt-Team mit der Haus-Hannah-Hütte auf dem Rad herum und sammle Spenden. „Da nehmen wir den Hut ab und wollten uns beteiligen“, würdigte Hubert Deters diesen Einsatz. „Beim Haus Hannah sehen wir, wohin das Geld geht und dass es eins zu eins ankommt“, fand Hedwig Deters . „Ich hoffe allerdings, dass wir selbst das Hospiz nicht brauchen werden“.

Hospizleiter Michael Kreft bedankte sich, nicht nur für das Geld: „Wir schöpfen in unserem Team auch Kraft für die tägliche Arbeit, wenn Menschen an uns denken, die nicht direkt mit uns zu tun haben.“ Weil die Krankenkassen „bei weitem nicht alle Kosten übernehmen“, brauche das Haus Hannah jährlich etwa 250 000 Euro Spenden. Dieses Geld fließe zum Beispiel in Trauerbegleitung oder in Musik-, Kunst- oder Atemtherapie für Menschen in ihrer letzten Lebensphase, „um dieser Zeit noch positive Seiten abzugewinnen“. Aspekte, die Hubert Deters – das gab er zu – vor der Spendenentscheidung noch nicht bekannt waren, aber diese umso sinnvoller erscheinen ließen.