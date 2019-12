Jesu Geburt via Beamer

Krippenspiel in der Erlöserkirche

Reckenfeld -

„Alle Jahre wieder“ heißt es nicht nur in einem der bekanntesten Weihnachtslieder. Alle Jahre wieder gibt es in der Erlöserkirche im Familiengottesdienst am 24. Dezember um 15 Uhr auch ein kleines Krippenspiel.