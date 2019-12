Ein Paket für jede Tafel-Familie

Die Kamera war schon eingepackt, vielleicht ein Zufall. Aber am Ende des Pressetermins konnte Brigitte Ransmann nicht anders. „Ich muss Sie mal drücken“, sagte sie und umarmte Chris Fenderl . „Das hat richtig Spaß gemacht“, sagte die Tafel-Ehrenamtliche – und meinte nicht die Umarmung, sondern das Ergebnis der Sammelaktion.

Dazu hatte Fenderls Edeka-Team beigetragen, und am Ende zur Überraschung der Tafel-Aktiven auch noch ein paar Scheine obendrauf gelegt. Die Umarmung gab es gratis.

Sie zeigt, wie dankbar das Tafel-Team für die Unterstützung ist, die sie aus dem Ort erfährt. Jüngster Beleg: die Backpakete-Aktion. Weil die Tafel in Reckenfeld nur einen Vormittag als Abgabetermin anbieten kann, überlegte man sich einen Ausweg. Und fand im Edeka-Team Verbündete. Chris Fenderl und seine Mitarbeiter machten den Kunden ein Angebot, das viele nicht ablehnen konnten. Man konnte im Markt fertig gepackte Pakete mit Mehl, Zucker, Margarine und allen anderen Zutaten bezahlen (fünf Euro) und die Pakete im Markt lassen. Letztlich reichte Fenderl diese „Einnahmen“ 1:1 an die Tafel weiter – gab die Pakete somit letztlich gratis ab und legte für die Tafel sogar noch Einkaufsgutscheine obendrauf. Mit einer Verlosung für die Kunden pushte er die Aktion zusätzlich.

Die Übergabe der Pakete fand in dieser Woche statt – so rechtzeitig, dass sie am Mittwoch, dem letzten regulären Öffnungstag der Reckenfelder Tafel in diesem Jahr – an die Kunden ausgegeben werden konnten. „Bei uns sind 63 Tüten zusammengekommen“, bilanzierte Chris Fenderl zufrieden. Allein diese Zahl würde ausreichen, um allen regelmäßigen Kunden, die sich in der Reckenfelder Ausgabestelle versorgen, mit einem Backpaket auszustatten. Man zähle rund 55 bis 60 regelmäßige Kunden, sagte Ransmann. „Die Zahl muss man aber mit 3 oder 4 Mal nehmen“, rechnete Ernestine Thye aus dem Tafel-Leitungsteam vor. Macht gut 200 Menschen in Reckenfeld, die ohne die Lebensmittel aus der Tafel ziemlich aufgeschmissen wären.

Wie gut, dass nicht nur Edeka-Kunden die Aktion unterstützten, sondern noch weitere Privatpersonen. 30 bis 40 Backpakete sind von diesen direkt in der Tafel abgegeben worden. Allen Unterstützern gilt der Dank des kompletten Tafelteams. Jenen, die aktuell geholfen haben, aber auch jenen, die das ganze Jahr über – auch wenn gerade nicht ausdrücklich um Spenden gebeten wird – helfen. Manche tun das sehr regelmäßig und sehr großzügig. Ohne diese Menschen hätten die Tafel-Aktiven an manchen Mittwochen deutlich weniger Waren in den Regalen. Die Menschen aus Reckenfeld wissen: Bei der Tafel kommt die Hilfe direkt an, vor Ort und ohne Abzüge.

Die Backpakete-Aktion wurde auch deshalb bestens unterstützt. „Im Grunde ist es so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben“, bilanziert Brigitte Ransmann zufrieden. Eine Wiederholung der Kooperation mit dem Edeka-Markt ist daher sehr wahrscheinlich. „Wir arbeiten jetzt schon so lange mit der Tafel zusammen, das wird im nächsten Jahr sicher auch noch so sein“, sagte Fenderl.