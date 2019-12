Das Konzert findet am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der Johannes Baptist-Kirche in Gimbte statt. Die Musiker proben schon seit August moderne und symphonische Melodien, die weihnachtliche Stimmung verbreiten.

In diesem Jahr hat der Dirigent Simon Meads ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt, welches den Zuhörern die Möglichkeit bietet für einen kurzen Moment abzuschalten und die Seele baumeln zu lassen. Neben klassischen Weihnachtsliedern, die zum Mitsingen einladen, wird auch moderne Musik erklingen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Das Blasorchester freut sich jedoch über eine Spende für die Nachwuchsarbeit.

Nach dem Konzert lädt das Blasorchester Gimbte die Konzertbesucher auf ein gemütliches Beisammensein bei Glühwein, Punsch und Bratwurst auf den Dorfplatz ein.