Dem Teig mindestens 3 Stunden (abgedeckt im Kühlschrank) gönnen, besser noch über Nacht.

Portionsweise eine etwas mehr als daumendicke Rolle formen, davon kleine Stücke, circa 3 bis 4 cm, abschneiden. Diese flachdrücken und einzeln mit einem Nudelholz kreisrund ausrollen. Darauf dann in die Mitte circa ½ Teelöffel gut gewürztes Hack (Schwein, Rind, Geflügel, Kalb) füllen. Das Hack darf nicht an den Rand kommen. Danach die „Tasche am Rand rundum fest zusammen drücken, das letzte kleine Ende leicht überschlagen. Danach in einer Brühe oder in Salzwasser mit Pfefferkörnern und Lorbeer kochen, bis die Teigtaschen weich sind.