Die Familie hatte das Haus kurz verlassen. Als sie zurück kam, stand das Haus bereits in Flammen. Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen im Erdgeschoss des Hauses am Laumanns Damm ausgebrochen. Gegen 14.30 Uhr wurde die Grevener Feuerwehr alarmiert, die mit rund 75 Einsatzkräften zum Brandort fuhr.

Einfamilienhaus brennt in diesem Jahr zum zweiten Mal 1/17 Foto: Peter Beckmann

Das Feuer hatte sich rasch bis in Obergeschoss vorgearbeitet. Brandnester setzten sich in der Isolierung unter den Dachpfannen fest, so dass die Feuerwehrleute ein Teil der Dachpfannen entfernen musste.

Das Tragische: In dem Haus war vor fast genau einem Jahr schon mal ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner hatten die Schäden beseitigt und das Haus just wieder hergerichtet, als es nun zum neuerlichen Brand kam.

Die Ursache des Feuers stand gestern noch nicht fest. Die Polizei hat dazu Untersuchungen eingeleitet. Auch die Höhe des Sachschadens konnte gestern noch nicht eingeschätzt werden. Das Einfamilienhaus ist aber momentan nicht mehr bewohnbar.

Parallel kam es zu einem weiteren Einsatz der Feuerwehr in der Wöstenstraße – bei einem Feuerwehrmann. Dieser hatte angesichts der Alarmierung zum Laumanns Damm hastig seine Wohnung verlassen und dabei einen Topf auf dem Herd vergessen. Das angekokelte Essen zog eine extrem starke Rauchentwicklung nach sich, so dass die Feuerwehr sich veranlasst sah, mit rund 25 Einsatzkräften zur Wöstenstraße auszurücken.